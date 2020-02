’Vooral voordelen aan 30-urige werkweek’

„Moet de vierdaagse werkweek de norm worden? Wij vinden van wel. De tijd is rijp voor een kortere werkweek. Momenteel houden we elkaar gevangen in een peperduur systeem dat over zijn houdbaarheidsdatum heen raakt: 1,3 miljoen werkenden kampen met een burn-out, blijkt uit cijfers van TNO en CBS. Kosten hiervan zijn 2,8 miljard euro per jaar. Het aantal mensen dat nu tegen een burn-out aanzit, is nog hoger: 1,4 miljoen, blijkt uit ons onderzoek onder 3000 werkenden. Een meerderheid ervaart bovendien een hoge werkdruk. De helft zit klem tussen werk, privé en andere verplichtingen.