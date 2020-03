’Bonus superwerkers’

We zitten prima in Spanje maar het volgende moet mij van het hart. De supermarktgroep Mercadona met 90.000 werknemers beloont zijn personeel met 20% meer loon deze maand vanwege de geweldige inzet bij de drukte in de winkels. Dat is wat anders dan die kruideniersmentaliteit in Nederland. Grote mond met bedanken van alle hardwerkende mensen maar de hand op de knip.

Rob Geeraedst