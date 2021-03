’Wanneer ben ik aan de beurt?’

Een, twee of drie weken, men kon mij geen enkele belofte geven. Het is bijna april en vanaf januari heeft Nederland slechts 2 miljoen keer geprikt. Hoe kan de regering volhouden dat uiterlijk 1 juli alle Nederlanders die in aanmerking komen voor vaccinatie ook daadwerkelijk aan de beurt komen? Ik ben 70 en wil graag de rit tot aan de vaccinatie gezond uitzingen.

Ik vrees dat de besmettingscijfers voorlopig niet structureel zullen dalen. De geest is al lang uit de fles. De oplossing naar vrijheid is versneld vaccineren. Daar moet alle focus op gericht zijn. De overheid moet alsnog in zee gaan met partijen die meer verstand hebben van het vaccineren van grote groepen mensen. Ze hebben hun diensten aangeboden maar minister De Jonge heeft de uitgestoken hand niet aanvaard. Praat ook met partijen die de productie in Nederland ter hand kunnen nemen. Haal nu alles uit de kast.

Peter Kerklingh