Weet u nog tot in het kleinste detail wat u op een werkdag deed dik tien jaar geleden? Laat me u geruststellen; ik ook niet. Maar voor twee mannen die ik afgelopen week sprak lag dat anders. Ze kunnen zich nog haarfijn voor de geest halen wat ze meer dan een decennium geleden meemaakten in Afghanistan. En niet omdat het zo prettig was.