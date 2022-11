Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Uitsluiten onwelgevallige opvattingen is zwaktebod, zeker voor D66

Toen D66 werd opgericht, gold de partij als vrijzinnig: de vrijheid van mening stond centraal en het streven was om burgers meer zeggenschap te geven in alle openbare bestuurslagen. Het was een nieuw geluid in het toenmalige verzuilde Nederland.