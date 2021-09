Premium Het beste van De Telegraaf

Er zullen weinig coronapersconferenties zijn gegeven waar zo reikhalzend naar werd uitgezien als die van dinsdag. Dan maken demissionair premier Rutte en zorgminister De Jonge bekend of, wanneer en in hoeverre ons land verder van het slot kan en welke coronamaatregelen kunnen worden afgeschaft. De druk op het kabinet om verdere versoepelingen aan te kondigen, is fors.