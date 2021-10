’Engeland voelt nu last Brexit’

Het land heeft een schreeuwend personeelstekort in de vervoerssector (benzine) en een gebrek aan personeel in de agrarische sector omdat dit allemaal mensen van het vasteland van Europa waren. Nu zitten ze met hun handen in het haar. Zijn er in Engeland zelf dan geen werklozen of mensen die gewoon willen werken? Of vinden ze die mensen te duur? Ben bang dat het dat laatste is.

Monique Hengeveld, Hilversum