’Adoptiekinderen moeten zegeningen tellen’

Deze personen, destijds als baby’s of peuters geadopteerd, verwijten de overheid oorzaak hun slechte psychische gesteldheid. Laat duidelijk zijn dat deze klagers vaak liefdevolle pleegouders hebben (gehad) die hen gebracht hebben tot wat zij tot nu bereikt hebben in de maatschappij. Omdat ikzelf uit Indonesië kom, durf ik met stelligheid te zeggen dat, als de klagers in hun thuisland gebleven waren, zij daar nu aan de bedelstaf zouden zijn geraakt of in het gunstigste geval op een lokale markt net in hun dagelijkse behoefte konden voorzien. Dus, houd op met klagen en tel je zegeningen.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht