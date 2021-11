’Waar blijft kernafval?’

Bekijk ook: Timmermans spreekt altijd smalend over kernenergie

Het afval in de grond stoppen of in vaten in zee lozen wordt als te gevaarlijk gezien omdat het afval onbeperkte tijd werkzaam blijft. Als hij daar een antwoord op zou hebben? Daar ging het in de jaren ’70 en ’80 bij de demonstraties tegen kernenergie al om.

Lea van der Poort, Bilthoven