Brief 2 ’Burgers in Europa zwaar belast’

De heer Frans Timmermans, jawel van de PvdA, is er na heel lang zeuren en drammen er mooi in geslaagd om nieuwe klimaatplannen in het Europarlement erdoor te krijgen. Met deze aanpak wordt zo’n beetje alles (benzine, energie en vliegen) een stuk duurder en dat naast de huidige inflatie in veel Europese landen.

Natuurlijk wordt dit alles afwenteld op de burgers, die draaien ervoor op.

Peter Borst, Beverwijk

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: