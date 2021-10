Brief 2 ’Vrouwen-quotum Volt onzinnig’

Bekijk ook: Volt haakt in gemeenten af wegens vrouwentekort

Niet omdat er onvoldoende kandidaten zijn voor de lijst, maar wel omdat er te weinig ’niet-mannen’ zich aanmelden. Dat toont maar weer eens ondubbelzinnig aan dat een quotum om meer vrouwen naar voren te schuiven volslagen onzinnig is. Mannen blijken gewoon meer geïnteresseerd te zijn in politiek, net als in voetbal bijvoorbeeld. Maar als je dat niet wil zien of niet wil toegeven dat dit eigenlijk geen enkel probleem is, blijf je met je hoofd tegen de diversiteitsmuur aanlopen.

Jan Pronk

