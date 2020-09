’Eurocenten inzamelen voor horeca’

Bekijk ook: Europese Commissie kijkt kritisch naar 1 en 2 eurocentmunten

Welja, gooi er maar een duur onderzoek tegenaan terwijl de halve wereld op omvallen staat. Als je een beetje logisch nadenkt dan weten we allemaal het antwoord al. Die eurocenten heb ik al jaren nergens meer zien opduiken, bedragen worden al afgerond op het totaalbedrag bij de kassa.

Veel ondernemers maken prijzen aantrekkelijker door iets 2,98 euro te laten kosten in plaats van 3 euro, wat er duurder uitziet terwijl je hetzelfde moet betalen. Dat is een psychologisch ‘spelletje’ maar ook slim ondernemen.

Ik vraag me alleen af waar al die 1 en 2 eurocenten zijn gebleven. Wellicht ergens in uw keukenlade omdat er toch niet meer mee gewerkt wordt?

Men kan de mensen beter vragen om die centen in te leveren, dat zou landelijk best nog een bedrag kunnen opleveren. Stop dat dan in een steunfonds voor bijv. de horeca die onevenredig hard geraakt wordt door de coornapandemie.

Drie vliegen in één klap; het geld komt weer in omloop, die centen worden opgeruimd en de horeca is ermee geholpen.

Pauline van Neck,

Rotterdam