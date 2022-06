’Hollands glorie’ wordt verkwanseld, doordat we te lang op onze handen hebben gezeten. Zo kwamen onze multinationals Unilever, Shell en DSM al in buitenlandse handen. En nu wordt de wereldberoemde Nederlandse landbouwsector zonder duidelijk alternatief om zeep geholpen. Nederland distributieland is iets om trots op te zijn, maar Schiphol schopt geen deuk in een pakje boter meer en bezoedelt onze goede internationale naam. En zo zijn er meer voorbeelden van een land dat op een duurzame, verantwoorde manier vooruit wil, maar moet oppassen dat het het kind niet met het badwater weggooit!

Bas Overmars, Amsterdam