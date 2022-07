De Kwestie: ’Verbod op e-sigaret met smaakjes?’

Premium Binnenland

Analyse: ommezwaai Van der Wal had handreiking naar boeren kunnen zijn

Dat het boerenprotest zo fel is gevoerd de laatste tijd, komt niet alleen door het stikstofkaartje van minister Van der Wal. Een frustratie in agrarische kring is dat de natuurdoelen die het Rijk stelt in feite onhaalbaar zijn. Dat kwartje is nu ook gevallen in Den Haag.