Uitslag Stelling: ’Boeren opnieuw de klos’

Een respondent foetert: „Boeren moeten nu gaan betalen om hun eigen mest af te laten voeren terwijl die prima gebruikt kan worden. En vervolgens moeten ze gaan betalen voor kunstmest om hun eigen land vruchtbaar te houden. Hoe dom kan het weer zijn?”

Het argument vanuit Brussel waardoor de uitzonderingspositie van de Nederlandse boeren vervalt, snijdt volgens veel respondenten (68%) geen hout. Dat de waterkwaliteit in ons land is verslechterd in plaats van verbeterd zoals was afgesproken, is volgens hen niet alleen de schuld van de boeren.

„Denk aan medicijnresten en hormonen die via consumenten in het watersysteem terechtkomen”, reageert een respondent. „Daarnaast zijn uitlaatgassen van auto’s, en zijn rubber en zout op de wegen ook slecht voor de waterkwaliteit. Net als datacenters, chemie- en andere industrieën. Daar valt de landbouw bij in het niet.” Meerdere deelnemers stippen ook aan dat onze waterkwaliteit mede afhankelijk is van het water dat vanuit Duitsland en België ons land binnenstroomt.

Waterkwaliteit wordt door heel veel factoren beïnvloed, vat een deelnemer het samen. „Maar in Nederland simplificeren we problemen graag en wijzen dan één schuldige aan. En dat zijn de laatste tijd opvallend vaak de boeren.”

Het merendeel van de respondenten hekelt dan ook de timing van het Brusselse besluit. De boeren hebben het al zo zwaar, stellen veel respondenten. „Natuurlijk is waterkwaliteit heel belangrijk, maar wat een slechte timing om dat nu vanuit Brussel te dicteren. Ik vind dat de EU moet worden teruggefloten. We komen er wel op terug als de ellende die we nu hebben is opgelost”, reageert iemand.

Ruim 90 procent snapt maar al te goed dat agrariërs in ons land ontmoedigd raken door alle wet- en regelgeving waar ze mee te maken krijgen. „De boeren hebben hart voor de natuur maar hebben het nu wel zwaar te verduren. Maatregel op maatregel wordt hun opgelegd terwijl ze over het algemeen goed voor hun grond zorgen”, luidt een reactie. „Die beleidsmakers hebben geen kennis van zaken. Laat de boeren doen waar zij goed in zijn, hun werk.”

Toch zijn er ook stellingdeelnemers (22 procent) die – in ieder geval als het om de afschaffing van het mestvoordeel gaat – geen medelijden hebben met de boeren. Het ging ten slotte om een uitzonderingsregeling, betogen zij. „Deze afschaffing zat er al jaren aan te komen”, aldus één van deze kritische respondenten. „Boeren hadden hier eerder op moeten anticiperen. Hoog tijd dat het mes gaat in deze zwaar gesubsidieerde bedrijfstak.”

Een compensatieregeling voor de getroffen boeren, vinden veel van deze stellingdeelnemers dan ook onzin. „Met dat compenseren ben ik nu wel klaar”, luidt een boze reactie. „Boeren en grote bedrijven worden eindeloos gecompenseerd. Maar de gewone burger? De bakkerijen? De zzp’ers?”, zegt iemand. „De gebruiker/vervuiler betaalt”, vindt een ander. „Dat is gewoon de regel. Ik zie niet in waarom de boeren daarbij geholpen moeten worden.”