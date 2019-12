 Brief 3 ’Lege schappen echt geen ramp’ 

Nou, een „ramp van ongekende omvang” staat de verwende Nederlanders dan te wachten. De schappen blijven leeg! Mensen gaan hamsteren, etc. Ach en wee, wat moeten we dan eten met de Kerstdagen? Eigenlijk vind ik het wel komisch. Nu kunnen de ouders hun kinderen echt leren, wat het is, om niet altijd alles zomaar te kunnen kopen! Nou, en met een beetje improviseren maak je er ook het beste van! Lekker gebakken eitjes met ham of stamppot boerenkool, of een heerlijke erwtensoep uit blik. Het gaat toch immers om de kerstgedachte? En eigenlijk ook wel spannend om zomaar met schaarse middelen iets leuks op tafel te zetten. En, achteraf zal blijken dat iedereen best heel leuke kerstdagen heeft gehad. Moeders minder in de stress, kinderen heerlijk gegeten, wellicht leuke spellen gedaan. Gezellig met de familie gepraat, zonder al te dikke, volle buiken. Mocht het boerenprotest doorgaan. Dan is Nederland echt niet zo zielig, hoor! Kijk naar de rest van de wereld!

Renske van Reeken, Den Haag

