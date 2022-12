Premium Het beste van De Telegraaf

Dank Louis van Gaal, duizendmaal dank!

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Ⓒ TLG

Zal ik het dan maar zeggen? Iemand moet het doen. Dat patjepeëersgedoe in Qatar is gelukkig voorbij, het is ook in sportief opzicht niet geworden wat wij Nederlanders ervan hoopten, maar het gaat me te ver om de bondscoach om die reden roemloos te laten vertrekken.