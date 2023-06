’Al belasting betaald over oude kleding’

Tweedehandsspullen waar al lang en breed belasting en btw over is betaald worden onder de aankoopprijs verkocht en als je dat meerdere keren per jaar doet komt de belastingdienst nog even langs om af te rekenen. Alsof je per saldo überhaupt iets verdiend hebt. Nee leuker kunnen ze het niet maken, belachelijker echter wel.

Jan Pronk, Beverwijk