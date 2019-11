Stelling: Oud worden wordt er niet leuker op

Goed nieuws: we worden steeds ouder in ons land. De prognose is dat een 65-jarige in 2025 gemiddeld nog bijna 21 jaar tegoed heeft. Toch heerst er ook bezorgdheid omdat Nederland niet ‘vergrijzingsproof’ is. Ons land is niet toegerust om grote aantallen ouderen medische zorg, een geschikte woning en voldoende kwaliteit van leven te geven.