Brief 3 ’Wij kennen geen armoede’

De tranen springen me in de ogen als ik het artikel in De Telegraaf lees over de middeninkomens. Hoe durft men zo te klagen, reageert C. Jong boos. We wonen in een van de rijkste landen ter wereld en bijna iedereen heeft het meer dan goed. Als je niet zoveel verdient zijn er allerlei toeslagen, subsidies, kinderbijslag. Kortom, te veel om op te noemen.