’Deken van vervuiling bedekt het land’

Binnen een straal van 50 kilometer rond Schiphol zit je direct in de gevarenzone en loop je meer gezondheidsrisico's dan de rest in Nederland. Maar het blijft natuurlijk niet bij een ongezond verblijf rond Amsterdam alleen. Datzelfde geldt ook -zij het in mindere mate- voor luchthavens als Rotterdam en Eindhoven. Maar niet alleen de luchthavens zorgen voor deze vervuiling. De allergrootste vervuiler van fijnstof kun je terugvoeren op ons wagenpark. Elke dag staan er in ons land ellenlange stinkende file's hun fijnstof uit te braken. Zelfs electrische auto's zijn hier debet aan door slijtage aan banden en remsystemen. Voeg daarbij nog eens de deken van stikstof die ons land bedekt en je hebt ongeveer een beeld hoe schadelijk het is om in dit land te wonen. Het uitkopen van wat boeren in ons land zal geen significante oplossing opleveren. Er is geen ontsnappen meer mogelijk.

Jan Muijs, Tilburg