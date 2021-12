’Laat de huisartsen prikken’

Ik snap dan ook niet waarom alleen de GGD dit kan/mag doen, terwijl ook de huisartsen prima geschikt zijn voor deze job. Zelfs ik als oud-intensivist kan die prikken zetten. Niets is eenvoudiger, medisch gezien, dan een intramusculaire injectie. Iedereen kan dit leren zo simpel is het. Geef de vaccins aan de huisartsen en die prikken gewoon die booster. Is dat teveel gevraagd? Daarnaast is het voor velen lastig/moeilijk om naar een geschikte GGD locatie te gaan, terwijl de huisartsen eenvoudig te bereiken is voor deze mensen. Kortom, doe normaal en laat de huisartsen net zoals eerder bij de “gewone” vaccinaties die boosterprik zetten.

Hans Bams