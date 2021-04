’Veel verwarring bij rotondes’

Logisch dat men aan een helmplicht denkt, maar dit lijkt me de halve waarheid. Rotondes zorgen voor veel verwarring. Vage witte haaientanden geven aan bij een rotonde of de automobilist of de fietser voorrang heeft. Regelmatig zijn deze niet of te laat zichtbaar vanwege een haagje, heuveltje of sneeuw. Gevolg: verwarring bij rotondes voor zowel de automobilist als voor de fietser. Meestal binnen de bebouwde kom heeft de fietser voorrang en daar buiten de automobilist. Helaas geen gouden regel en vaak onbekend.

Een suggestie zou kunnen zijn dat het verkeersbord bij nadering rotondes (blauw met gebogen pijltjes) een wijziging ondergaat. Eén bord dat aangeeft: fietsers voorrang en één met automobilist voorrang. duidelijkheid troef.

Bert de Jong,

Ermelo