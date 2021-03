Onze zoon is bijna afgestudeerd. Hij moet straks een baan zoeken en een huis. Dat gaat niet makkelijk. Hij is alleen. Een vriend heeft ook lang gezocht maar uiteindelijk wat kunnen huren (heel lang ingeschreven). Dat is bij meerdere jongeren een groot probleem. Met z'n tweeën is het al lastig met die belachelijke prijzen. Hoe moet je aan een huis komen? Ik ga de partijprogramma’s hierop scannen in verband met de verkiezingen.

R. Smink, Tiel