Brief 3 ’Michael P. heeft nog spatjes ook’

Leef ik in een andere wereld, waar het recht krom is? De agenten die moordenaar Michael P. hebben gearresteerd moeten vervolgd worden. Zij zouden te hardhandig opgetreden zijn. Het moet niet gekker worden. Michael P. mag verkrachten en daarna vrij rondlopen om opnieuw te verkrachten en daarna te moorden, maar hij mag niet hard aan de arm getrokken worden. Michael heeft nog spatjes ook. Het is werkelijk de omgekeerde wereld. Hoeveel leed heeft hij al toegebracht, dat nooit meer overgaat?

Je zou bijna een petitie starten om agenten te helpen. Ik hoop, dat men deze storm laat overwaaien en dat de agenten niet vervolgd worden. Het zou een schande zijn.

Henny Iseger, Breda

