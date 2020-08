’Beperkte coronarestricties op Schiphol verbazingwekkend’

Ze hadden zich vóór vertrek in Hong Kong laten testen en hadden allebei een officieel document bij zich dat ze Covid19 vrij waren. De verbazing was dan óók héél groot op Schiphol. Ze wilden hun paspoort én documenten laten zien, maar men wilde het niet eens zien! Vlug doorlopen a.u.b. was het antwoord van de marechaussee aldaar.

Verbazing alom, doen ze in Hong Kong zóveel moeite om alles goéd voor elkaar te hebben en in Nederland wordt er niets mee gedaan, droevig. Ze zijn afgelopen maandag weer vertrokken naar huis, wederom géén controle. Komen ze elf uur later aan in Hong Kong en krijgen ze direct op de luchthaven een corona test.

Ze moesten naar een grote ruimte waar stoeltjes stonden met de vereiste ruimte er tussen, en wachten op de uitslag. Tevens krijgt iedereen een polsbandje om, welke in contact staat met een centrale daar en je moet verplicht twee weken in quarantaine.

Dít polsbandje registreert direct aan de centrale als je óók maar één meter buiten je huis of appartement komt. Direct een controleur aan de deur. Straf en een boete. Ze kunnen én mogen dus ook geen boodschappen doen. Dit wordt gedaan door vrienden, buren en kennissen, en voor de voordeur geplaatst, zodat ze het zelf naar binnen kunnen halen.

Zó houd je een virus onder controle! Lopen we in Nederland nu zo achter?

Henk van Dalen,

Hoogeveen.