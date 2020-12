Links bestuur offert menselijke maat voor grote idealen

GL-afdeling Amsterdam had het voor de verkiezingen nog zó beloofd: meer ruimte voor ideeën van onderop. Maar bij de gemeentelijke plannen voor 6.000 volkstuintjes was geen overleg of inspraak inbegrepen. De woede onder de volkstuinders over de plannen was zo groot, dat de GroenLinks-wethouder haar plannen deze week moest intrekken. Een huurverhoging tot wel 700 procent, die zij voor de schoffelaars in petto had, staat voorlopig in de ijskast.