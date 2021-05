’EU aan hervorming toe’

Zwitserland, dat geen lid van de EU is, is een zeer welvarend land. In dit land vindt vier keer per jaar een referendum plaats waarbij de bevolking belangrijke knopen doorhakt. Dit is pure democratie. Hetgeen in Nederland ver te zoeken is. Dankzij D66. In plaats dat EU-gezanten in Zwitserland gaan kijken hoe ze daar zaken regelen en er lering uit trekken. Nee, de EU gaat het tegenovergestelde doen. De EU gaat nieuwe regels opstellen om Zwitserland dwars te zitten. Zwitserland wil veel geld investeren in klimaatverbetering en internationale treinverbindingen optimaliseren. Maar dit wil de EU niet. Eerst een handtekening onder een nieuw verdrag. Hoe rot zit deze EU-politiek in elkaar! Het zoveelste voorbeeld dat de hele EU aan een forse hervorming toe is en wel zo snel mogelijk.

N. Nab, Ede