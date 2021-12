Premium Het beste van De Telegraaf

Verzet Razzouki tegen uitlevering heeft dubbele bodem

Door John van den Heuvel

Met het overvliegen dinsdag van Saïd Razzouki vanuit Colombia naar Nederland zit een groot deel van de top van de zogenoemde Mocro-maffia in Nederland achter de tralies. De arrestatie van Razzouki twintig maanden geleden in Medellín was een huzarenstukje. Vier undercoveragenten van de Colombiaanse narcoticabrigade DIRAN speurden maandenlang naar het voortvluchtige kopstuk. Tijdens de aanhoudingsactie sprong Razzouki uit het raam en smakte vijftien meter lager op een parkeerdek. Na behandeling aan kneuzingen en botbreuken verdween hij achter de tralies van een beruchte gevangenis in Bogota. Gezien de beroerde detentieomstandigheden zou je verwachten dat Razzouki snel instemde met uitlevering aan Nederland. Niets bleek minder waar.