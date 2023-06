Voor wokers én anti-wokers lijk je het als immigrant nooit goed te kunnen doen

Misschien heb je dit meegemaakt. Je probeert uit de trein te stappen maar de rij is lang en de trein moet weer vertrekken. Je probeert snel te zijn zoals iedereen maar net wanneer je bijna buiten bent, fluit de conducteur en voor je het weet zit je bijna klem. Ik was hoogzwanger, slaagde erin om terug te deinzen en de volgende halte te nemen. Maar dat gevoel van klem zitten heb ik altijd gekend. En zelfs vandaag nog heb ik het permanent, als politica maar ook gewoon als mens in de samenleving.