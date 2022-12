Uitslag Stelling: Andere prioriteiten politie

Een respondent noemt de uitspraak van Groeneweg ’ondoordacht’: „Dat je dit als politiebaas uit je mond krijgt, is beschamend. Hij zou creatiever moeten zijn in het zoeken naar oplossingen van problemen.” Een andere respondent: „Dit lijkt op een proefballonnetje als aftrap van de cao-onderhandelingen.” Verder suggereert een andere stemmer dat een algeheel vuurwerkverbod veel meer zoden aan de dijk zou zetten voor het vergroten van de slagkracht van de politie. Weer een ander idee: „Laten ze eerst maar eens beginnen met de uitploeg thuis te laten.”

Het antwoord op de vraag of het een groot gemis zou zijn als eredivisiewedstrijden zonder publiek gespeeld zouden worden, laat een verdeeld beeld zien. Een tegenstander: „Een voetbalwedstrijd zonder publiek is als kerst zonder kerstboom. Doe het alleen bij wedstrijden waarbij het publiek een risico vormt.” Een andere respondent: „Als de reltrappers niet bij wedstrijden mogen, gaan ze gewoon ergens anders vechten.” Iemand spreekt van ’sfeerloze coronawedstrijden’. „Voor de spelers is er ook niets meer aan als er geen publiek meer is.”

Veruit de meeste respondenten vinden maatregelen als een stadionverbod voor hooligans onvoldoende. Een suggestie: „Kijk naar het Verenigd Koninkrijk: iedere raddraaier opsluiten en politie meer bevoegdheid geven erop te slaan.” Een andere stemmer vraagt zich af waarom bij de Formule 1 het publiek zich wel weet te gedragen en bij voetbal niet. „Sluit die hooligans eens een paar weken op.”

Een grote meerderheid vindt bovendien dat wanneer voetbalclubs met publiek willen spelen, ze hun eigen veiligheid moeten regelen. Een deelnemer: „Clubs weten echt wel wie de relschoppers zijn. Die kunnen ze gewoon weren.” Een andere reactie: „Ze kunnen ook voor veel geld spelers kopen. De veiligheid op straat is veel belangrijker dan voetballen met dure spelers.” Nog een idee: „Leid vrijwilligers op die wedstrijden in goede banen kunnen leiden.”

De meeste respondenten vinden dat de politie andere prioriteiten moet krijgen in plaats van het in bedwang houden van voetbalsupporters. Aan de andere kant, zo meldt een stemmer: „De onbetrouwbaarheid van de politiek bemoeilijkt het werk van de politie. De misdaadcijfers lijken wel laag, maar dat komt doordat het doen van aangiften wordt bemoeilijkt.” Ook vindt driekwart van de deelnemers dat er meer geld moet naar de politie. Een respondent: „Niet alleen meer geld, maar ook meer mandaat bij optreden. Criminelen lachen zich dood.”

Een flinke meerderheid van de stemmers maakt zich bovendien zorgen over personeelstekorten bij de politie. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders niet tevreden zijn met de aanwezigheid van politie in hun eigen buurt. Een meerderheid van de respondenten heeft ook die ervaring. Verder vinden de meeste deelnemers de veiligheid op straat over het algemeen zorgelijk. Een respondent met een zoon bij de politie: „Ik maak me zorgen over dit mooie beroep. Bij rellen is er altijd de angst dat mijn kind iets overkomt.”