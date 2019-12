Uitslag Stelling: ’De beerput moet nu open’

De oppositie wil hier een debat over. Regeringspartijen willen dat een onafhankelijke partij zoals de Nationale Ombudsman of de Autoriteit Persoonsgegevens hiernaar gaat kijken. Niet iedereen heeft vertrouwen in deze instellingen. Een reactie: „De Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn ook niet echt ’neutrale’ instellingen. Ook zij eten uit de staatsruif. Onafhankelijk moet echt onafhankelijk zijn.”

Staatssecretaris Menno Snel komt door deze kwestie opnieuw onder vuur te liggen. Zijn argument voor het weglakken van informatie is dat in de dossiers ook privacygevoelige gegevens van anderen staan, zoals BSN-nummers, geboortedata en belastinggegevens.

Privacywetgeving

Veruit de meeste stemmers geloven niet dat de staatssecretaris zich op deze manier aan de wet houdt. Iemand schrijft: ,,Dit komt allemaal voort uit die idiote privacywetgeving. Die lijkt vooral bedoeld om burgers geen inzage te geven in dossiers. Niet alleen die van de Belastingdienst, maar ook die van de gemeente, het rijk en medische dossiers. Ze zeggen: ’dit gaat over u, we gaan u beschermen’. Maar ze beschermen vooral zichzelf.”

Bijna allemaal geloven de respondenten dan ook dat dit een manier is voor de Belastingdienst om gegevens achter te houden. „Hoog tijd dat er onderzoek komt, want het heeft er inderdaad alle schijn van dat de Belastingdienst gegevens heeft willen achterhouden”, vindt iemand.

Menno Snel kreeg vorige week al een motie van wantrouwen aan zijn broek, maar bleef zitten. Maar mocht hij naar aanleiding van deze kwestie het veld moeten ruimen, dan geloven maar weinigen dat een volgende staatssecretaris de puinhopen bij de Belastingdienst wel op orde krijgt. Een weinig hoopvolle reactie: ,,Nu keurt de slager (de Belastingdienst) zijn eigen vlees. Dat is zeer onwenselijk, omdat de Belastingdienst al zo lang een puinhoop is. Een volgend opperhoofd krijgt het ook niet voor elkaar.”

Ballen

Toch denken sommigen dat er nog wel redding mogelijk is: „Laat een man of vrouw bij de Belastingdienst aantreden met ballen en veel bevoegdheden. Die onvoorwaardelijk gesteund door de Tweede Kamer schoon schip komt maken bij deze corrupte dienst.”

Daarbij denkt trouwens bijna niemand dat de waarheid over deze kwestie nog een keer boven tafel komt. Ook in een goede afhandeling van het dossier hebben maar weinig stemmers vertrouwen. Een reactie: „Gegevens zullen wel zoekraken, zoals vaker gebeurt met belastend materiaal in gevoelige kwesties.”

Gastouderbureaus

Wel vindt bijna iedereen dat het huidige systeem voor kinderopvangtoeslag niet deugt. Driekwart van de respondenten denkt dat het werken met gastouderbureaus te fraudegevoelig is. Daarbij denkt een nog groter deel van de stemmers dat het toeslagensysteem te ingewikkeld is voor de gemiddelde burger. Het zou beter zijn - zo denken de meesten - als het via de werkgever wordt verrekend. Het systeem faalt: „Niet mensen eerst een handvol geld geven en dan achteraf pas controleren of het allemaal klopt. Dat klopt niet. Te veel burgers rommelen maar wat aan.”