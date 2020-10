’Aanpassen doe je voor dierbaren’

Mijn collega Suzanne (47) bijvoorbeeld, fulltime basisschoolleerkracht en moeder van 3 kinderen, maar ook iemand met diabetes, hartproblemen en sarcoïdose. Voor mijn vriendin Bianca (53), 32 uur in de week zorgverlener bij een kleinschalige beschermd wonen-locatie en moeder van een zoon, maar ook een zwaar astmapatiënt. Collega Ahmed (55), ict’er, vader van 3 kinderen en diabetespatiënt. Voor m’n man, Wouter (47), ict’er en vader van twee prachtige pubers, maar ook iemand met progressief MS. Dát zijn de mensen waar je het voor doet. Er zijn 1,2 miljoen diabetespatiënten, 1,4 miljoen chronisch hartpatiënten en meer dan een half miljoen astmapatiënten in Nederland, dus iedereen heeft wel een collega, vriend, familielid of buur die een groter risico loopt bij een Covid-19 besmetting dan jijzelf. Dus svp, was je handen, nies in je elleboog en draag een mondkapje.

Marieke Franken,

Schalkhaar