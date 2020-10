’Veel overlast van militair vliegverkeer’

Dit jaar is minister Bijleveld van Defensie in de gemeente Gilze-Rijen geweest om met omwonenden van de daar gevestigde vliegbasis in gesprek te gaan over de geluidsoverlast die het produceert.

Alleen wordt er ook boven gemeentes gevlogen waar geen informatievoorziening en een meldpunt voor klachten aanwezig is. Die gemeenten hebben niet eens inspraak op de vliegbewegingen. Waardoor de inwoners enkel aangewezen zijn op het klachtenformulier op de website van Defensie.

Kunnen die burgers geen echte inspraak krijgen, in plaats van enkel een klachtenformulier? Misschien is een landelijke enquête over het militair vliegverkeer? Dat via Mijn Overheid, de digitale brievenbus van de overheid, wordt verzonden. Zodat men in kaart kan krijgen waar het beter kan.

Nu wordt er nog te vaak laag over veel bewoonde gebieden gevlogen, wat ten koste gaat van onze volksgezondheid en leefomgeving. Uiteraard moet er gevlogen worden voor de vrijheid en veiligheid van ons land! Alleen dan wel verantwoord en in samenspraak met de burgers.

Niels Aussems,

Sprang-Capelle