Perspectief klimaat voltooid Onze leiders leven in eigen bubbel

Geregeld lees ik in reacties op mijn columns dat ik onze politici onderschat. Ik ben te naïef om in te zien dat onze politici onderdeel zijn van een groot complot geleid door het World Economic Forum. Ik ben bereid in een goed doordacht complot te geloven, want ze bestaan, maar onze leiders zijn geen uitvoerders van het WEF. Het werkt anders.