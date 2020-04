’Altijd wel argument om vrijheden opzij te zetten’

Vrijheid is voor de meeste Nederlanders ’gewoon jezelf zijn’, zoals de canal parade daar een uiting van was in het pre-coronatijdperk. Bij ’vrijheid’ wordt nauwelijks aan de bevrijding in 1945 gedacht. Ⓒ Michel van Bergen

De rechten en vrijheden die we in ons land genieten, zijn een groot goed in onze samenleving. Maar ze staan onder druk; in de dagelijkse praktijk zijn de verworven rechten en vrijheden helemaal niet zo vanzelfsprekend, beschouwt Syp Wynia. „Ons gevoel van vrijheid is verraderlijk.”