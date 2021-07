De Kwestie: ’Geen prik, geen feest!’

Reageerder Andre van Rossum is daar heel duidelijk over: „Dingen afdwingen is schending van onze vrijheid en grondrechten. Ik heb mijzelf laten enten, maar zal nooit een ander dwingen.”

Een veel genoemde reden om tegen vaccineren in zijn algemeenheid te zijn is het vermeende experimentele karakter van de vaccins. De Haan Sikkes vertrouwt de vaccins in ieder geval niet, maar voelt wel de druk om een prik te nemen: „Er is al zo veel druk dat je jezelf haast wel verplicht voelt om je te laten vaccineren. Ik doe het niet: geen rommel in mijn lijf! Ik ben baas over mezelf.”

Feesten

Toch kan een keuze voor niet-vaccineren niet zonder consequenties blijven, vindt een meerderheid. Realist 2017 vat het samen: „Geen injectie, geen feest!” Om bedroefd te constateren dat het ’kunnen feesten’ kennelijk een belangrijke reden is voor mensen om wel een spuitje te laten zetten. „Het lijkt in Nederland het belangrijkste wat er bestaat: feesten! In geen land in de wereld worden er zoveel problemen gemaakt als door onze toekomstige ministers en ceo’s indien ze niet kunnen feesten. Dus: geen QR-code? Dan niet feesten. Moet je opletten hoe snel ze dan komen. En dat is eigenlijk te triest voor woorden.”

Toegang tot bepaalde evenementen voorbehouden aan gevaccineerden kan wel effectief zijn, denkt Brulboei, die bovendien constateert dat dat inzicht niet alleen in Nederland vaste grond vindt: „Niet verplichten, maar wel als je gaat reizen of naar evenementen, musea en anders wil. Sterker nog, de meeste landen eisen het nu dat mensen gevaccineerd zijn, anders kom je er niet meer in.” Erik de Perik trekt een vergelijking met andere voorwaarden: „Verplichten niet, houd de vrije keuze intact, maar wel strikte voorwaarden aanleggen en de bewegingruimte drastisch inperken. Wie bijvoorbeeld geen rijbewijs wil halen mag per slot van rekening ook niet achter het stuur en wie geen kaartje wil kopen mag de bios niet in. Ook een vrije keuze met gevolgen...”

Prikdwang

Sommigen sluiten de discussie kort met een simpel: verplichten! Elisemobiel heeft die mening: „Jazeker. Het moet opgenomen worden in ’t vaccinatieprogramma voor kinderen en verplicht worden voor volwassenen. Hoe wil je uit deze ellende komen, anders? Ook geen mensen binnen laten zonder vaccinaties! Werkgevers moeten dat aanmoedigen!” Ook Spectator is voor prikdwang: „Wat mij betreft is het helemaal geen issue. Gewoon verplichten in het kader van de volksgezondheid.”

Veel tegenstanders wijzen erop dat ook gevaccineerden besmet kunnen worden. Minder vaak en minder ernstig dan niet-gevaccineerden, maar toch... Scheperssuzan denkt dat de tijd zal uitwijzen wat wijheid zal blijken: „Met zoveel informatie over zowel voordelen als nadelen van vaccineren, komt het uiteindelijk toch uit op eigen beslissing. Kunnen we over een paar jaar terugkijken en vaststellen wie gelijk had en wie niet.”

Vrije westen

Waanzin wijst erop dat het een veel principiëlere kwestie is dan voor- en nadelen bespreken. Het gaat om het principe: „Ik vind het überhaupt al absurd dat deze vraag gesteld wordt. Leven we in China of Korea? Ik dacht dat we in het ’vrije’ westen woonden... Blijkbaar toch niet zo vrij.”

"Het is vrij simpel: iemand die vaccinatie weigert vergroot het gezondheidsrisico voor zijn medemensen"

Ook Andre711 is tegen verplichten, maar vindt wel dat er andere maatregelen moeten kunnen volgen: „Verplicht vaccineren is niet goed. De samenleving moet die vrijwillige keuze respecteren. Alleen: diezelfde samenleving mag dan wel maatregelen nemen om extra risico’s van de groep bewust niet-gevaccineerden voor de maatschappij als geheel te beperken.” Awkut Hèpap is het daarmee eens: „Het is vrij simpel: iemand die vaccinatie weigert vergroot het gezondheidsrisico voor zijn medemensen. Dus: ofwel verplicht vaccineren, ofwel weigeraars uitsluiten van activiteiten waarbij ze een gezondheidsrisico voor hun medemensen vormen.”

Voor dat laatste wordt gewaarschuwd door ethicus Theo Boer, die signaleert dat dwang het begin kan zijn van een dictatuur. N_Oostende was bij met die bijdrage: „Gelukkig zijn er mensen als Theo Boer. Hoewel gevaccineerd, onderschrijf ik zijn belichting van de kwestie. Bovendien is het met pandemieën zo, dat zij vroeg of laat gaan liggen om niet meer op te staan. Het is dan ook onjuist om vaccinatie te verplichten, zodat we daar nooit meer af komen. Zo begint inderdaad de dictatuur.”

Neurenberg Code

Wellicht ten overvloede wijst Appie59 er nog maar even op dat een prikverplichting juridisch helemaal niet kan. „Onbegrijpelijk dat er ook maar aan gedacht wordt om een experimenteel vaccin verplicht te stellen. Volgens de Neurenberg Code verboden! Macron probeert het al in Frankrijk maar stuit gelukkig op veel tegenstand.” Ook JMBreuk voorziet juridisch onmogelijkheden: „Integriteit op eigen lichaam is geborgd in de grondwet, dat betekent dat we het heel belangrijk vinden. Dat die integriteit nu niet uitkomt voor sommige mensen is dan maar jammer.”

Günther denkt dat de discussie minder heftig zou zijn, als minder mensen zo wantrouwende zouden staat tegenover vaccinaties: „Die discussie over dat verplicht stellen van vaccineren is alleen maar ontstaan, doordat anderen door zich bewust aan het vaccineren te onttrekken hun verantwoordelijkheid ten bate van hun medemensen niet willen nemen.”

Consequenties

Dus, toch maar een prik? Fransv88: „Verplichten? Nee, dat niet. Ik heb zelf wel gekozen voor de inentingen. Maar schaf wel de eventuele PCR-test af voor gevaccineerden, voor evenementen en dergelijke, tegen de tijd dat iedereen de mogelijkheid tot vaccinatie heeft gehad. Je niet laten inenten is ook een keus, maar zadel anderen niet op met de daar uit voortvloeiende consequenties.”