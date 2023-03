’Hulp bieden in land van herkomst’

Als je die mensen écht wil helpen, help ze dan in het land waar ze wonen in plaats van dat ze zo’n gevaarlijke oversteek moeten maken met alle gevolgen van dien. Mochten ze niet verdrinken dan kosten ze ons hier heel veel geld en het wordt alleen maar drukker en drukker, ook dát blijft niet zonder nadelige gevolgen voor alle partijen. Laten de rijke landen een potje maken om hen dáár te helpen waar ze wonen, is ook niet ideaal maar beter voor hen en beter voor ons dan iedereen hier op te moeten vangen. In beide gevallen kost het ons geld maar genoeg leefruimte is wellicht belangrijker dan geld.

P. van Neck,

Rotterdam