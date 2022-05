Ombudsman: Uiteindelijk zo gepiept

Jeroen kan de activeringscode alleen fysiek bij een speciale balie ophalen, waar iemand zijn identiteit kan controleren. Maar de dichtstbijzijnde balie is in Bangkok, 1700 kilometer verderop.

Dat vindt Jeroen belachelijk. Hij snapt niet waarom hij helemaal naar Thailand moet om dit te regelen. Bovendien zijn veel landen vanwege corona gedeeltelijk in lockdown, dus kan hij niet eens zomaar naar Bangkok reizen. Dit moet toch makkelijker kunnen, denkt Jeroen. Waarom sturen ze de activeringscode niet naar het consulaat in Hong Kong? Daar haalt hij bijvoorbeeld ook zijn paspoort op. Daar kan toch ook iemand zijn identiteit controleren? Waarom denkt niemand met hem mee?

Jeroen dient een klacht bij DigiD. Zij begrijpen dat een reis naar Bangkok niet mogelijk is. Toch is er geen andere optie, vertellen ze hem. Door corona zijn er meer mensen die niet kunnen reizen. Ze zijn bezig met een oplossing, maar die is er helaas nog niet.

Jeroen meldt zich bij de Nationale ombudsman. Collega Sabine pakt zijn klacht op. Zij belt met DigiD en later met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een ambtenaar van het ministerie vertelt dat ze net een experiment met videobellen doen. Daarbij kunnen ze de identiteit van mensen digitaal controleren en hun DigiD activeren. Zo hoeven mensen niet fysiek naar een balie te komen.

Toen Jeroen belde was het experiment nog niet begonnen, maar gelukkig kan hij alsnog meedoen. Sabine belt met Jeroen. Hij is heel blij met deze oplossing en doet graag mee aan het experiment. Uiteindelijk is alles zo gepiept. Jeroen videobelt met een ambtenaar, die hem digitaal identificeert. Zo krijgt hij alsnog een nieuwe DigiD.

Ik ben blij voor Jeroen dat dit uiteindelijk toch is opgelost. Maar het is vreemd dat burgers in het buitenland niet eerder de mogelijkheid hadden om dit soort dingen digitaal te regelen. En dat de klantenservice een verre reis adviseerde, terwijl dat in coronatijd onmogelijk was. Later belt de ambtenaar van het ministerie met Sabine. Die heeft goed nieuws. Het experiment met videobellen was een succes. En voortaan kunnen alle Nederlanders die in het buitenland wonen ook digitaal geholpen worden.

* Niet de echte naam

