Uitslag Stelling: ’Weg uit dagelijkse sleur’

Menig stemmer onderschrijft het belang van een welverdiende vakantie: „Vakantie is bedoeld om even uit de dagelijkse sleur te ontsnappen, dit moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.” Door duurdere vliegtickets vanwege de vliegtaks, maar ook hogere prijzen op de vakantiebestemmingen zelf wordt vakantie voor de gemiddelde burger onbetaalbaar, zo verwacht het gros van de stemmers. Iemand klaagt over de prijsstijging: „Je werkt het hele jaar erg hard en verdient dan toch in ieder geval één goede vakantie per jaar, zonder dat dat twee maandlonen hoeft te kosten!”

De meerderheid verwacht en vreest dat vakantie in de toekomst alleen nog maar weggelegd zal zijn voor de ‘elite’. „Door de alsmaar stijgende prijzen kunnen straks alleen de rijken op vakantie. Hier krijg je weer een tweedeling in de maatschappij. Een zorgelijke situatie.”

Toch vinden niet alle stemmers vakantie zo essentieel, blijkt uit de reacties. Vakantie is een luxe, dat kan best even wat minder, stelt meer dan de helft van de stemmers. „Ik vind het niet zorgelijk dat je minder vaak/ver op vakantie kunt. Dat we de energiekosten niet meer kunnen betalen is veel zorgelijker. Af en toe wat ontspanning kan ook dichtbij huis met minder luxe. Waarom moet iedereen de wereld over?” Iemand anders heeft al een oplossing gevonden: „Ik vlucht tijdens de wintermaanden naar Spanje. Dat scheelt me energiekosten en ik hoef niet meer op vakantie!”

De meeste deelnemers gaan gemiddeld een keer per jaar op vakantie, ongeveer een kwart gaat helemaal niet op vakantie. Een derde geeft aan zijn ’reispatroon’ niet te hebben aangepast aan de huidige ‘crisissituatie’: 15 procent van de deelnemers gaat minder vaak op vakantie, 15 procent kiest voor eigen vervoer en 13 procent voor een reisje dichterbij huis. Hoewel dit niet altijd goedkoper uitpakt, zo ervaart men. „Bungalowparken of vakantiehuisjes in eigen land zijn ook niet meer te betalen!”, zegt iemand hierover. Een respondent pakt het anders aan: „Een weekje thuis als je niet hoeft te werken is toch ook vakantie?”

Ook deze stemmer maakt zich weinig zorgen: „Wij gaan vaak weekendjes weg, dus met eigen vervoer. Dat kan heus wel doorgaan. Vakantie is geen eerste levensbehoefte. En als ik kijk wat er in restaurants en op terrasjes zit lijkt het tot nu toe mee te vallen met die bezuinigingen.” Ook deze deelnemer heeft vooralsnog niet de indruk dat mensen minder op vakantie gaan: „Er wordt misschien minder gevlogen, maar in plaats daarvan pakken mensen massaal de auto of ze hebben een camper gekocht. Op de wegen is het merkbaar drukker tijdens de vakantie. Normaal zouden mensen in Turkije of Griekenland zitten maar nu zitten ze allemaal in Duitsland of Frankrijk!”

Een van de respondenten vindt het vooral positief dat de ’massareizen’ duurder zijn geworden. „Vakanties waren belachelijk goedkoop geworden, we keren nu terug naar gewone prijzen en gezonde marges. Dan kan er ook weer meer kwaliteit geleverd worden. Even jammer voor de reisbranche misschien, maar verder een goede ontwikkeling.”