’Waar blijft de hulp voor VDL Nedcar?’

Er dreigen massaontslagen bij VDL Nedcar in Born. Vakbonden zijn bezig om een sociaal plan in te richten en personeel staakt omdat zij geen andere mogelijkheid meer ziet. En het lijkt alsof er niet op wordt gereageerd. Maar wat als we nu eens met zijn allen vóór VDL Nedcar gaan staan?

Als Nederlandse maatschappij zitten we midden in een energietransitie. Of wij dat nou leuk vinden of niet, de trein dendert door. Laat deze trein dan door Born rijden. Stel een ter zake kundig team aan dat (als voorbeeld) de volgende zaken onderzoekt: Er is een wens om 30.000 windmolens in de Noordzee te gaan plaatsen, kijk welke productie activiteiten VDL Nedcar voor de gondels in Born op de productielijn kan uitvoeren; kijk of VDL Nedcar met bijvoorbeeld Nederlandse accuproducten een accu kan ontwikkelen voor bedrijven, dus niet consumenten, om opgewekte zonne-energie op te slaan. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken.

Het is de moeite waard om de kennis, kunde en loyaliteit van de medewerkers van VDL Nedcar te gaan inzetten voor de energietransitie en de regio als voorloper in Europa te positioneren, om daarmee Born, regio en partners een solide toekomst te geven.

Fred Mekken