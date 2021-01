’Iedereen is gelijk met carnaval’

Kick Out Zwarte Piet in Brabant en Limburg voeren actie tegen carnavalskostuums die volgens hen ‘kwetsend, racistisch en stereotyperend’ zijn. Tevens vinden zij carnaval ‘een feest dat racisme, seksisme en transgenderhaat toejuicht en culturen en identiteiten toe-eigent’.

Geboren en getogen in Roermond vier ik al 64 jaar carnaval. Er is naar mijn mening nooit één moment de gedachte of bedoeling om op één van deze omschreven manieren het carnavalsfeest te vieren. Uitgedost met een indianentooi of cowboyhoed, verkleed als Chinees of Eskimo, geen mens die de ware ziel van carnaval in zijn bloed voelt stromen zal met één van bovenstaande bedoelingen een dergelijk kostuum aantrekken. Integendeel.

Afgezien van het feit dat dit soort kostuums al lang niet meer de meest populaire zijn tijdens de carnavalsdagen, is het verkleden tijdens het hedendaagse carnavalsfeest een teken van éven in de huid kruipen van een ander, éven niet jezelf zijn, zonder daarmee te willen kwetsen en altijd met humor.

Vastelaovend-vierders tonen daarmee aan dat het niet uitmaakt wie je bent of hoe je er uitziet, we zijn allemaal hetzelfde.

Ingrid Schouten-Minten,

Roermond