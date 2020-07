’Influencers inzetten geen goed idee, RIVM’

Eén van die ’influencers’ is Dave Roelvink. Dave Roelvink is veroordeeld voor het lekken van een sekstape, diefstal en rijden onder invloed. Kortgeleden weigerde hij na een tandheelkundige ingreep in Turkije (code oranje) in quarantaine te gaan en reed hij ook nog even een Lamborghini van een vriend total-loss.

Nu begrepen we sinds de uitbraak van corona al vrij weinig van de soms vreemde keuzes van het RIVM, maar dit is echt een ’verstandige’ zet. Door voor dit rolmodel te kiezen wordt onze jeugd echt een stuk verstandiger.

J.H. Dekker, Leusden