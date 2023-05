Brief 3 ’Bidden is iets persoonlijks’

Een kleine minderheid wil weer de boventoon voeren. Waarom moeten deze gebedsruimtes in een instelling , die neutraal behoort te zijn , ingericht worden? Respecteer een ieder in zijn of haar geloofsovertuiging en dwing niets aan anderen op. Bidden is iets persoonlijks. Dat hoeft niet breed-uit gedemonstreerd te worden.

L.J.Singor,

Warmenhuizen