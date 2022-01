Brief 2 ’Oost-Oekraïne al verloren’

Het Westen dreigt met keiharde sancties en nu ook met stationering van troepen in Oost-Europa als Rusland Oekraïne binnen valt. Maar Oost-Oekraïne is al lang in handen van seperatisten die Moskou steunen. Deze regio’s zijn definitief verloren. Geef de Russische president Poetin wat ’cadeau’ en begin vredesonderhandelingen. De Krim en Oost-Oekraine moeten bij Rusland gevoegd worden. Oekraïne wordt buiten de NAVO gehouden. Stop iedere verdere strijd, en de sancties moeten ook per direct worden beëindigd. Dan is iedereen tevreden en zijn er geen echte verliezers. Te pragmatisch?

D. Hollema, Geleen

