’Realisme bij bonden nodig’

Maar we moeten nu eindelijk eens af van ongelimiteerde loonsverhogingen die bij slechte tijden niet kunnen worden aangepast. Zo blijven we steeds in hetzelfde schuitje zitten. Bij hoogconjunctuur rijzen de salarissen de pan uit en bij een crisis gaat vooral het mkb weer massaal failliet met alle desastreuze gevolgen van dien.

Laten de vakbonden eens met de overheid meedenken in plaats van tegenwerken.

Jan Onderwater,

Hillegom