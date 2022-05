Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Sportdrankjes ’Verbieden gaat alleen maar averechts werken’

— Guio Akoudad is geen voorstander van een verbod op sportdrankjes. „Zodra je dingen gaat verbieden is er geen keus meer”, beweert hij. „Ik vind het getuigen van een enorme arrogantie als je voor anderen denkt te mogen bepalen wat zij wel en niet mogen nuttigen.”

Door Guio Akoudad Kopieer naar clipboard

De definitie van volksgezondheid is de wetenschap en kunst om ziektes te voorkomen en levens te verlengen. Een van de middelen daarvoor is het promoten van een gezonde levensstijl door de overheid, samen met organisaties in de samenleving. Het doel hiervan is dat burgers weloverwogen keuzes kunnen maken voor zowel hun gezondheid als de mensen in hun directe omgeving.