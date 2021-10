’Waarom nog langer QR-code?’

Corona is net zo besmettellijk onder de gevaccineerden als onder de niet gevaccineerden! En ook de gevaccineerden worden nog steeds ziek. Scandinavische landen, geen euro landen, heffen alles op. Ik bedoel maar. Wordt daar niet over nagedacht? Of wordt onze aandacht nu door die energiecrisis afgeleid van het echte probleem?

Jack Smits, Eindhoven