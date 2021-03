’Politiek staat mijlenver van de burger af’

Het imago van wij weten het beter, geen bemoeienis, geen daadkracht etc., maakt het voor mij moeilijk om een partij te kiezen.

Elke keer lees ik in de krant dat mensen met visie proberen om de praktijk toe te lichten én willen meewerken m.n. over toeslagen, klimaat, woningnood, vaccinatiebeleid; dinsdag een artikel over het OV en het vertrek van Pier Eringa, een man met een enorme kennis op allerlei gebied.

Ik ken veel mensen - ook vervoerders - van Amsterdam die zich geruime tijd hebben afgevraagd waarom er nog zoveel (lege) bussen moeten rijden. Het ministerie van Infrastructuur herkent zich niet hierin, zoals het in het artikel staat. Dit gebrek aan inzicht en arrogantie geeft aan hoe de politiek t.o.v. de burgers (nog steeds) zich manifesteert!

Kan mij goed voorstellen dat een goede bestuurder zoals de heer Eringa dit besluit heeft genomen, goed zo Piet!

S.M. Romijn, Schoonhoven