Brief 3: ’Voorbeeld van witteboordencriminaliteit’

Europarlementariërs verdienen al bakken met geld, rijden op belastingvrije benzine, kunnen kleding en drank kopen die ook belasting vrij is... Ook zorgen zij voor zichzelf voor een vette prijscompensatie in verband met de inflatie en dan nu ook nog corrupt zijn. Dit is het klassieke voorbeeld van witteboordencriminaliteit.

J. Breedveld

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: